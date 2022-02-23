(CNN)-- قال فيل ميكلسون، الفائز ست مرات في لعبة الغولف، الثلاثاء، إن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها بشأن جولة غولف منفصلة، كانت غير قابلة للنشر - وهو ادعاء نفاه المراسل الذي أجرى مقابلة معه - وقال إنه تمت مشاركتها خارج السياق و دون موافقته.

ويقال إن سوبر ليغ هو مشروع مقترح مدعوم من السعودية يحاول جذب لاعبي الغولف بعيدًا عن جولات الغولف الرئيسية، وPGA Tour و DP World Tour، مع عروض بأموال كبيرة.

وانطلقت بطولة السعودية الدولية للغولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، في 3 فبراير/ شباط في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية -تحديداً ملعب رويال غرينز- برعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، بمشاركة نخبة من نجوم رياضة الغولف العالميين في نسختها الرابعة التي تُعد الأولى تحت مظلة الجولة الآسيوية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وتستمر حتى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

أكد بعض أفضل لاعبي الغولف المحترفين في العالم مؤخرًا التزامهم بجولة PGA، بما في ذلك روري ماكلروي وداستن جونسون وبريسون ديشامبو.

لكن في الأسبوع الماضي، نُقل عن ميكلسون من مقابلة أجريت معه عام 2021 مع المؤلف ألان شيبنوك عن كتابه القادم "Phil: The Rip-Roaring"، قوله إنه سيفكر في الانضمام إلى الجولة السعودية لأنها "فرصة تأتي مرة واحدة في العمر لإعادة تشكيل كيفية عمل جولة PGA".

ونُقل عن اللاعب أيضًا قوله، "لقد منحتنا الأموال السعودية أخيرًا (اللاعبين) هذا النفوذ لنكون قادرين على تغيير الأمور بشأن PGA".

ونقل موقع "شيبنوك" عن ميكلسون قوله إن هناك أشياء تنتهك سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وأنه قال إن المملكة قتلت الصحفي جمال خاشقجي. كما استخدام كلمات نابية.

قوال ميكلسون في بيانه الثلاثاء: "كانت أفعالي طوال هذه العملية دائمًا في مصلحة الغولف وزملائي والجهات الراعية والمشجعين. لقد استخدمت الكلمات التي يؤسفني بشدة أنها لا تعكس مشاعري الحقيقية أو نواياي. لقد كانت متهورة، وأساءت إلى الناس، وأنا آسف بشدة لاختياري للكلمات".

ذهب الفائز بالماجستير ليقول إن الرياضة "بحاجة ماسة إلى التغيير، والتغيير الحقيقي يسبقه دائمًا الاضطراب".

وقال ميكلسون: "لقد عرفت دائمًا أن النقد سيأتي مع استكشاف أي شيء جديد. ما زلت أختار أن أضع نفسي في طليعة هذا لإلهام التغيير، وأخذ الضربات علنًا للقيام بالعمل وراء الكواليس"، مضيفًا أنه "آسف" للأشخاص الذين أثرت عليهم سلبًا".

وأضاف ميكلسون أنه شعر بالضغط والتوتر يؤثر عليه على مر السنين وأشار إلى أنه ربما يأخذ استراحة من الرياضة، قائلاً: "أعلم أنني لم أكن أفضل ما لدي وأحتاج بشدة إلى بعض الوقت لإعطاء الأولوية لمن أحبهم أكثر وأعمل على أن أكون الرجل الذي أريد أن أكون".

وقالت شركة KPMG، الراعية منذ فترة طويلة لميكلسون، في بيان الثلاثاء، إنها لن تكون لها شراكة مع لاعب الغولف بعد الآن.

وأضافت الشركة: "اتفقت شركة KPMG الأمريكية وفيل ميكلسون بشكل متبادل على إنهاء رعايتنا على الفور. نتمنى له الأفضل".

كما أعلنت شركة هاينكن أن علامتها التجارية Amstel Light ستنهي علاقتها مع ميكلسون.

وقال متحدث باسم شركة هاينكن بالولايات المتحدة لشبكة CNN: "لقد اتخذنا قرارًا بالذهاب في طرق منفصلة وإنهاء شراكة أمستل لايت مع فيل ميكلسون. نتمنى له كل التوفيق".

عندما سُئل المتحدث باسم جولة PGA عن تعليقات ميكلسون الأخيرة وبيان يوم الثلاثاء، قال إن المنظمة ليس لديها تعليق.