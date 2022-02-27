تعرف على قدرات صواريخ "ستينغر" التي تستخدمها أوكرانيا ضد الجيش الروسي

(CNN)-- علّق الاتحاد الدولي للجودو منصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير الاتحاد، بسبب "صراع الحرب الدائر في أوكرانيا"، حسبما أعلنت الهيئة الإدارية للرياضة، الأحد.

يوم الجمعة، ألغى الاتحاد الدولي للجودو بطولة غراند سلام 2022 في كازان بروسيا، التي كانت ستقام في الفترة من 20 إلى 22 مايو/ أيار.

وقال ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، في بيانه يوم الجمعة "نشعر بالحزن إزاء الوضع الدولي الراهن نتيجة الحوار غير الفعال على المستوى الدولي. ويجب علينا نحن المجتمع الرياضي أن نظل متحدين وقويين لندعم بعضنا البعض وقيمنا العالمية، من أجل تعزيز السلام والصداقة والوئام والوحدة على الدوام".

وأضاف فايزر: "تأمل عائلة الجودو أن يتم حل الاضطرابات الحالية في اللحظة الأخيرة، لإعادة الحياة الطبيعية والاستقرار في أوروبا الشرقية والعالم، لتتمكن مرة أخرى من التركيز على الثقافات المتنوعة والتاريخ وإرث أوروبا، في الطريقة الأكثر إيجابية".