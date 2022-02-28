(CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الاثنين، تعليق مشاركة فرق كرة القدم الوطنية الروسية وفرق الأندية من المنافسة حتى إشعار آخر.

وقال بيان مشترك للاتحادين، الاثنين: "كرة القدم موحدة تمامًا هنا وفي تضامن كامل مع جميع المتضررين في أوكرانيا. يأمل كل من رئيسي الفيفا واليويفا أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل ملحوظ وسريع حتى تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان الفيفا، الأحد، حزمة قرارات بشأن روسيا، مع إدانته هجومها على أوكرانيا، داعيًا إلى وقف الحرب وعودة السلام على الفور.