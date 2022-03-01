دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي، محمد أبوتريكة، انتقادا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية منع الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاته، متهما المنظمة الكروية الدولية بـ"الكيل بمكيالين" ما أثار موجة الجدل على تويتر.

وقال أبوتريكة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الإثنين: "قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين"، حسب قوله.

@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين..

وأثارت تغريدة أبوتريكة ردود فعل واسعة إذ عبر البعض عن افتاقهم معه في حين انتقده آخرون، وقال أحد المغردين منتقدا اللاعب المصري السابق: "لقد كنت أنتظر هذه التغريدة، بعض الناس يسهل توقع تصرفاتهم، هذا الرجل نفسه الذي طالب بمقطاعة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب التسويق للتسامح مع المثلية الجنسية، ه هو الآن يتحدث عن الاعتداء والقتل... سيداتي وسادتي ها هو أكبر المحللين العرب في قناة Bein sports"، حسب تعبيره.

I was waiting for this tweet. Some people are just predictable. Same dude who asked people to boycott Premier League matches when tolerance of homosexuality is promoted now talking about oppression and murders. BeInSports biggest Arab pundit, ladies and gentlemen. https://t.co/NBjsi5MmVo

وأعرب عدد من المغردين عن تأييدهم لما قاله اللاعب المصري السابق، وقالت إحداهن: "لقد اتفقت دائما على ألا أتفق لكنني مع تريكة سأتفق دائما بدون أن أقول أي شيء، إنه أفضل من يمثلنا وسندعمه دائما.. كل الحب والدعم يا تريكا"، حسب قولها.

I always agree to disagree but with Trika I 'll always agree without saying anything. He's the best who represents us and we 'll always be here for him, all the love and support, Trika ❤️ https://t.co/V6s5dCWoZ2

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في بطولاتهما على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.