بسبب استبعاد المنتخبات والأندية الروسية.. أبوتريكة يثير الجدل بعد اتهامه فيفا بـ"الكيل بمكيالين"

رياضة
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بسبب استبعاد المنتخبات والأندية الروسية.. أبوتريكة يثير الجدل بعد اتهامه فيفا بـ"الكيل بمكيالين"
Credit: AFP / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي، محمد أبوتريكة، انتقادا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية منع الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاته، متهما المنظمة الكروية الدولية بـ"الكيل بمكيالين" ما أثار موجة الجدل على تويتر.

وقال أبوتريكة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الإثنين: "قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين"، حسب قوله.

وأثارت تغريدة أبوتريكة ردود فعل واسعة إذ عبر البعض عن افتاقهم معه في حين انتقده آخرون، وقال أحد المغردين منتقدا اللاعب المصري السابق: "لقد كنت أنتظر هذه التغريدة، بعض الناس يسهل توقع تصرفاتهم، هذا الرجل نفسه الذي طالب بمقطاعة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب التسويق للتسامح مع المثلية الجنسية، ه هو الآن يتحدث عن الاعتداء والقتل... سيداتي وسادتي ها هو أكبر المحللين العرب في قناة Bein sports"، حسب تعبيره.

وأعرب عدد من المغردين عن تأييدهم لما قاله اللاعب المصري السابق، وقالت إحداهن: "لقد اتفقت دائما على ألا أتفق لكنني مع تريكة سأتفق دائما بدون أن أقول أي شيء، إنه أفضل من يمثلنا وسندعمه دائما.. كل الحب والدعم يا تريكا"، حسب قولها.

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الأوروبي استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في بطولاتهما على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

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