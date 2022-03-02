دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، عزمه بيع النادي، بعد أيام من إعلانه تسليمه إدارته إلى مجلس أمنائه، في ظل الحديث عن وضعه مع الهجوم الروسي على أوكرانيا، وعلاقته بالرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت الحكومة البريطانية عقوبات تستهدف مصالح روسية، ضمن حزمة من عقوبات غربية بعد اجتياح موسكو للأراضي الأوكرانية، الذي بدأ الخميس الماضي.

وقال أبراموفيتش، في بيان نشره نادي تشيلسي: "اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وأضاف "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة. لن أطلب سداد أي قروض. لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

كما قرر "إنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع. سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا".

في غضون ذلك، قال الملياردير السويسري هانزورغ ويس إنه يريد شراء نادي تشيلسي.

في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية، اعترف الملياردير البالغ من العمر 86 عامًا باهتمامه بشراء نادي تشيلسي من أبراموفيتش، ولكن فقط كجزء من كونسورتيوم أو تجمع مشترك للمستثمرين.

ولم يرد تشيلسي على طلب CNN للتعليق.

ومن المعروف أن الملياردير الروسي يريد الاحتفاظ بملكيته للنادي، الذي كان يمتلكه منذ عام 2003، لكن يُقال إنه قلق بشأن عقوبات المملكة المتحدة المحتملة والضرر اللاحق بالسمعة.

وقال هانزورغ ويس إنه تلقى هو وثلاثة أشخاص آخرين عرضًا لشراء تشيلسي من أبراموفيتش، لكن لا يوجد سعر بيع ثابت، وفقًا للصحيفة السويسرية.

ونقلت الصحيفة عن ويس قوله: "علي أن أنتظر أربعة إلى خمسة أيام الآن. أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي. كما تعلم، تشيلسي مدين له بملياري. لكن تشيلسي ليس لديه أموال".

أصرّ ويس، الذي أسس شركة Synthes USA للأجهزة الطبية، في مقابلة صحيفة "بليك" على أنه لا يمكنه التفكير إلا في صفقة لتشيلسي مع مجموعة من الشركاء الاستثماريين.

وأضاف "يمكنني أن أتخيل البدء في تشيلسي مع شركاء. لكن يجب أن أفحص الشروط العامة أولاً. ولكن ما يمكنني قوله بالفعل: بالتأكيد لا أفعل شيئًا كهذا بمفردي. إذا اشتريت تشيلسي، فعندئذٍ مع كونسورتيوم يتكون من ستة إلى سبعة مستثمرين".

منذ أن تولى أبراموفيتش قيادة النادي في 2003 فاز تشيلسي بـ 17 لقبًا كبيرًا، بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والبلوز هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا حاليًا بعد فوزه على مانشستر سيتي في نهاية الموسم الماضي.