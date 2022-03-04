دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلن اللاعب الهولندي السابق، كلارنس سيدورف، اعتناقه الإسلام، الجمعة، مؤكدا أنه لا يعتزم تغيير اسمه على عكس ما أُشيع.

ونشر النجم الهولندي السابق منشورا عبر صفحته على موقع إنستغرام قال فيه: "شكر خاص على الرسائل اللطيفة التي وصلتني بمناسبة احتفالي بالانضمام إلى عائلة الإسلام (اعتناق الدين الإسلامي)"، حسب قوله.

وتابع سيدورف قائلا: "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى إخوتي وأخواتي حول العالم وخصيصا عزيزتي صوفيا التي علمتني بعمق معنى الإسلام"، حسب تعبيره.

وتابع اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي تُوج بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة، قائلا: "لم أغير اسمي وسأواصل حمل الاسم الذي منحه لي والداي كلارنس سيدورف، أرسل حبي إلى الجميع في العالم"، على حد قوله.

وكانت قد انتشرت إشاعات عن تغيير سيدورف اسمه من كلارنس إلى يونس بعد اعتناقه الإسلام، لكنه نفى ذلك.

يذكر أن اللاعب الهولندي السابق الذي لعب لريال مدريد وميلان وإنتر ميلان وأياكس، يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات ولديه العديد من الأنشطة الرياضية في البلاد.