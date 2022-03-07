أول تعليق من الفيفا على "معركة الدوري المكسيكي" التي خلفت عشرات الجرحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد حادثة العنف في الدوري المكسيكي، أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إدانته للأحداث "البربرية" التي شهدتها مباراة كيريتارو وأطلس السبت.

وقاب الاتحاد الدولي في بيان له مساء الأحد: "لقد صُدم الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأحداث التراجيدية التي شهدها ملعب كوريغيدورا خلال مباراة بين كيريتارو وأطلس، العنف الذي شهده الملعب غير مقبول ولا يمكن التسامح فيه".

وأضاف فيفا في بيانه: "ينضم الفيفا إلى الاتحاد المكسيكي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية بإدانة هذه الحادثة البربرية وحث السلطات المحلية على تحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن على أولئك المسؤولين، أفكارنا مع من تضرروا من هذه الأحداث".

وكانت قد أسفرت الاشتباكات بين جماهير الفريقين السبت عن إصابة 26 شخصا على الأقل بينهم اثنان في حالة حرجة، وفقا لحاكم ولاية كيريتارو المكسيكية.