دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار المعلق التونسي، عصام الشوالي، الأحد، جدلا على موقع تويتر بعد المقدمة المتعلقة بالتعاطف مع أوكرانيا في مباراة "ديربي مانشستر" بين السيتي يونايتد.

وقال الشوالي في مقدمته التي جاءت تعليقا على وقفة تضامن من لاعبي الفريقين والجماهير مع الشعب الأوكراني في ظل الغزو الروسي لبلادهم: "الميزان الأعرج يسمح لمَ يشتهون ويمنع ما يكرهون. عاشت القضية الفلسطينية غالطوك فقالوا السياسة والرياضة منفصلتان"، حسب تعبيره.

الميزان الأعرج يسمح لمَ يشتهون ويمنع ما يكرهون. عاشت القضية الفلسطينية غالطوك فقالوا السياسة والرياضة منفصلتان. #الدوري_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد_مانشستر_سيتي https://t.co/4iEvbcNQXR

أثارت كلمات الشوالي جدلا على تويتر، إذ كتبت المعلقة السياسية، نيرفانا محمود، عبر صفحتها: "مرحبا فيفا.. عار عليك عصام الشوالي... منذ متى يؤيد العرب والمسلمين الاجتياح والاحتلال؟"، وأرفقت وسم "قف مع أوكرانيا" باللغة الإنجليزية.

Hello @FIFAcom Shame on @Chaouali970 Since when Arabs and Muslims cheer invasion and occupation? #StandWithUkraine️ https://t.co/4ajeAyX7i9

من جانبه، قال الصحفي المصري أسامة جاويش، عبر صفحته الرسمية على تويتر: " الميزان الأعرج.. يسمح بما يشتهون ويمنع ما يكرهون!! كلمات من ذهب للمعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي"، على حد تعبيره.

وانقسم مغردون آخرون بين معارض لما قاله الشوالي ومؤيد له على هذه المقدمة التي ذهب البعض إلى حد وصفها بـ"التاريخية".

الميزان الأعرج: يسمح بما يشتهون .. ويمنع ما يكرهون. • عصام الشوالي ومقدمة للتاريخ 👏🏻👏🏻https://t.co/iDOxvoQ7xG

وتُنظم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وقفة تضامنية مع الشعب الأوكراني في ظل الغزو الروسي قبل كل مباراة مع حمل قادة الفرق شارات تحول العلم الأوكرانيا ويظهر علم أوكرانيا على البث المباشر أسفل الشاشة طيلة دقائق المباراة.