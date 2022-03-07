"الميزان الأعرج".. عصام الشوالي يثير الجدل بمقدمة حول وقفة التعاطف مع أوكرانيا في الدوري الإنجليزي

رياضة
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"الميزان الأعرج".. عصام الشوالي يثير الجدل بمقدمة حول وقفة التعاطف مع أوكرانيا في الدوري الإنجليزي
Credit: Laurence Griffiths / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار المعلق التونسي، عصام الشوالي، الأحد، جدلا على موقع تويتر بعد المقدمة المتعلقة بالتعاطف مع أوكرانيا في مباراة "ديربي مانشستر" بين السيتي يونايتد.

وقال الشوالي في مقدمته التي جاءت تعليقا على وقفة تضامن من لاعبي الفريقين والجماهير مع الشعب الأوكراني في ظل الغزو الروسي لبلادهم: "الميزان الأعرج يسمح لمَ يشتهون ويمنع ما يكرهون. عاشت القضية الفلسطينية غالطوك فقالوا السياسة والرياضة منفصلتان"، حسب تعبيره.

أثارت كلمات الشوالي جدلا على تويتر، إذ كتبت المعلقة السياسية، نيرفانا محمود، عبر صفحتها: "مرحبا فيفا.. عار عليك عصام الشوالي... منذ متى يؤيد العرب والمسلمين الاجتياح والاحتلال؟"، وأرفقت وسم "قف مع أوكرانيا" باللغة الإنجليزية.

من جانبه، قال الصحفي المصري أسامة جاويش، عبر صفحته الرسمية على تويتر: " الميزان الأعرج.. يسمح بما يشتهون ويمنع ما يكرهون!! كلمات من ذهب للمعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي"، على حد تعبيره.

وانقسم مغردون آخرون بين معارض لما قاله الشوالي ومؤيد له على هذه المقدمة التي ذهب البعض إلى حد وصفها بـ"التاريخية".

وتُنظم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وقفة تضامنية مع الشعب الأوكراني في ظل الغزو الروسي قبل كل مباراة مع حمل قادة الفرق شارات تحول العلم الأوكرانيا ويظهر علم أوكرانيا على البث المباشر أسفل الشاشة طيلة دقائق المباراة.

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