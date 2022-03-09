دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستقبل ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في قمة مباريات هذا الدور من البطولة الأوروبية، نستعرض فيما يلي 5 أسباب تجعل من هذه المباراة مصيرية للريال.

مبابي

يطمح الفريق الملكي منذ الموسم الماضي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب مجانا للفريق الملكي الموسم المقبل.

الفوز في هذه المباراة سيقطع كل شك لدى اللاعب الفرنسي بضرورة الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، إذ سيجعله أكثر إيمانا بمشروع النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ورغم تسجيله هدف الفوز القاتل في مرمى الريال بمباراة الذهاب، تعتبر جماهير الريال مبابي لاعبا في فريقها قبل مباراة الإياب.

تعويض الخيبات

يتعرض الريال لخيبات متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2017/2018، إذ غاب عن منصات التتويج في هذه البطولة منذ ذلك الحين ولم ينجح حتى بالوصول إلى النهائي.

يسعى الفريق الملكي لمواصلة حلم تحقيق اللقب 14 له في البطولة الأوروبية تحت قيادة مدربه الجديد.

تجديد الثقة

سيمثل الفوز في هذه المواجهة فرصة لجماهير الريال وإدارته لتجديد الثقة "مؤقتا" بأنشيلوتي الذي يواجه انتقادات لاذعة في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع مستوى الفريق في الدوري المحلي وخسارته أوروبيا أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب.

فرصة لتوديع جيل

ربما تمثل النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا فرصة لتوديع عدد من أعمدة الجيل الذهبي للريال وعلى رأسهم النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي لن يلعب لفترة طويلة قادمة في صفوف الفريق الملكي.

إلى جانب مودريتش، فاللاعب البرازيلي مارسيلو أيضا ربما يخوض موسمه الأخير مع الفريق الملكي.

انتقام متأخر

ستمثل مباراة الأربعاء فرصة لجماهير الريال للانتقام "كرويا" من لاعب برشلونة السابق، ليونيل ميسي، الذي كان مصدر قلق وإزعاج لهم على مدار سنوات قضاها في صفوف الفريق الكتالوني.

يذكر أن ميسي كان قد أضاع ركلة جزاء في مباراة "حديقة الأمراء" قبل أسابيع قليلة.