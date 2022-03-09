رونالدو سفيرا لـ"طلبات".. شراكة في سنة المونديال بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية اغلمتحدة (CNN) – أعلنت شركة "طلبات" لتوصيل الطعام والمواد الغذائية عن تعيين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سفيرا لعلامتها التجارية، الأربعاء، في ظل السنة التي ستشهد فيها منطقة الشرق لأوسط استضافة كأس العالم 2022 في قطر لأور مرة في تاريخها.

وتلقت CNN بيانا إعلاميا من الشركة جاء فيه: "تفخر «طلبات»؛ منصة توصيل الطعام والبقالة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإعلان عن كريستيانو رونالدو سفيراً رسمياً لعلامتها التجارية؛ خلال أقوى سنة لكرة القدم في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حسب تعبيرها.

وعلق الرئيس التنفيذي لطلبات، توماسو رُدريجز، على هذه الشراكة قائلا: "إن نجاح رونالدو هو نتيجةً لشغفه ودقته وكفاءته وموثوقيته على أرض الملعب. وذلك يتماشى مع الطريقة التي نعمل بها في شركة «طلبات»، ونحن نؤمن أن هذه الصفات هي السبب الذي يجعل العملاء في جميع أنحاء المنطقة يثِقون ب«طلبات» باعتباره تطبيقهم اليومي؛ حيث أننا نستخدم تقنيتنا باستمرار لتحسين تجربة الجميع على التطبيق”، حسب تعبيره.

من جانبه، قال رونالدو عن هذه الشراكة: "بالنسبة لي، أنا و«طلبات» نتشارك العديد من الصفات- فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على أفضل هيئة والعمل بشكل أكثر ذكاء داخل وخارج الملعب، والتأكد من أنني في المكان والوقت الصحيح لإحداث أقوى تأثير. أنا أعلم أنه علي أن أثق دائماً بحدسي وخبرتي ومهاراتي، للتأكد من أنني أقدم أقوى ما لدي للفريق، تماماً كما تفعل شركة «طلبات» وسائقوها عند توصيل الطلبات يومياً للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على حد تعبيره.

يذكر أن شركة طلبات تأسست عام 2004 وبدأت بتوصيل الطلبات في الكويت قبل أن تتوسع إلى 9 بلدان في المنطقة، حسبما جاء في إعلانها الصحفي.

ويسعى رونالدو للوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر مع منتخب بلاده بعد أن أوقعته قرعة الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال في مجموعته صعبة، إذ سيتعين على البرتغال تجاوز تركيا في نصف النهائي ثم الفائز من إيطاليا ومقدونيال الشمالية في النهائي.