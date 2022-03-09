تشافي يمتدح مصطفى محمد.. هذا ما قاله مدرب برشلونة عن اللاعب المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح المدرب الإسباني لنداي برشلونة، تشافي هيرنانديز، المهاجم المصري لنادي غلطة سراي التركي، مصطفى محمد، مشيرا إلى أن الفريق قادر على "إيذاء" النادي الكتالوني في المباراة التي ستجمع الفريقين في الدوري الأوروبي.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، عند سؤاله عن الفريق التركي: "لديهم تكتيك جيد، فهم يهاجمون المساحات بطريقة رائعة"، حسب تعبيره.

وأضاف المدرب الإسباني قائلا: "لديهم ثلاثي هجومي ممتاز منهم محمد (مصطفى محمد) وخط وسط جيد"، وأشار إلى أن الفريق التركي قادر على التسبب بالمتاعب للنادي الكتالوني.

وكان قد انتقل مصطفى محمد إلى صفوف الفريق التركي قادما من نادي الزمالك المصري في يناير/كانون ثاني من عام 2021 بعد أن لعب في صفوفه على سبيل الإعارة في البداية.

وقدم المهاجم المصري مستويات جيدة مع الفريق التركي العريق، إذ شارك هذا الموسم 39 مباراة في جميع المسابقات سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.

وسيواجه الفريق الكتالوني نظيره التركي في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، إذ يطمح لتعويض إخفاقه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وخروجه من الدور الأول بتحقيق لقب أوروبي آخر ينقذ موسمه.