دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد اللاعب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، الخميس، بغضب على الأخبار التي تداولتها الصحافة الإسبانية حول وقوع شجار بالأيدي بينه وبين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، مؤكدا أن هذه الأنباء "كاذبة".

ونشر نيمار محادثة بينه وبين دوناروما على تطبيق واتساب عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على إنستغرام ، إذ أرسل الأول له رابط الخبر الذي يتحدث عن شجارهما، وقال له: "مرحبا نيي (نيمار) آسف على يوم أمس، هذه الأنباء غير مقبولة"، حسب قوله.

رد اللاعب البرازيلي على الحارس الإيطالي بالقول: "صديقي... اهدأ... هذه الأمور تحدث في كرة القدم نحن فريق واحد وكلنا معك، أنت لاعب شاب جدا فهيا إلى مزيد من الانتصارات... انهض واستمر.. أحضان"، حسب قوله.

وأضاف نيمار في "ٍستوري" أخرى قائلا: "أكره الحديث هنا عن الأخبار التي تصدر... لكن ما ذكره المنشور السابق كذبة... لم يحدث قتال داخل غرف تبديل الملابس... على الصحفيين الذين يريدون الترويج لهذه الأنباء المحاولة مرة أخرى، حسنا؟"، حسب تعبيره.

وكانت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد نشرت أنباء حول وجود "اشتباك بالأيدي" بين نيمار ودوناروما بسبب لوم متبادل بين اللاعبين على لقطتي الهدفين الأول والثاني في المباراة التي خسرها الفريق الباريسي بثلاثية مقابل هدف وحيد وودع دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام الفريق الملكي.