دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز المدرب الإنجليزي لنادي نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، الجمعة، بجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير/شباط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق هاو على مدرب ليفربول يورغن كلوب ومدرب ساوثهامبتون رالف هاسلهوتل ومدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، الذين كانوا مرشحين لحصد الجائزة.

واستحق مدرب نيوكاسل هذه الجائزة بعد أن لعب 4 مباريات الشهر الماضي فاز في 3 منها وتعادل في واحدة حاصدا 10 نقاط من أصل 12 ممكنة.

وكان قد حقق نيوكاسل فوزا ثمينا على ساوثهامبتون الخميس بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن قلب الطاولة لصالحه بهدفي الوافدين الجديدين برونو غيماريش وكريس وود.

وتستمر سلسلة اللاهزيمة لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة التساعة على التوالي، إذ كانت آخر هزيمة تلقاها أمام مانشستر سيتي في 19 ديسمبر/كانون أول من عام 2021.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان قد استحوذ على نادي نوكاسل في أكتوبر/تشرين أول الماضي، واتخذ القرار بإقالة ستيف بروس وتعيين هاو خلفا له بعد أن كان النادي يقبع في المركز الـ19 بـ5 نقاط من 11 مباراة.