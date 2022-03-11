دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الجمعة، عن عدم تجديد عقود 5 لاعبين بارزين على رأسهم حارس منتخب مصر محمد أبوجبل، وذلك بعد الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "المستشار مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من :- اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وطارق حامد ومحمد ابو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع".

وتابع رئيس نادي الزمالك قائلا: "وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير،وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم".

وقرر منصور "الاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري"، حسب قوله.

وكان قد خسر الزمالك أمام الوداد البيضاوي بهدف نظيف، الجمعة، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وسيودع الفريق البطولة من دورها الأول في حال فوز بيترو أتلتيكو الأنغولي في مباراته الناقصة.