تغريدة ساخرة من وكيل محمد صلاح بعد تصريحات يورغن كلوب عن تجديد العقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، أن موضوع تجديد عقد اللاعب المصري، محمد صلاح، بيد اللاعب، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برايتون ، الجمعة.

وقال كلوب عند سؤاله عن تجديد عقد صلاح: "لا يمكن أن نفعل المزيد...القرار الآن بيد مو (محمد صلاح)"، حسب قوله.

وتابع مدرب ليفربول قائلا: "فعل النادي كل ما يجب فعله... أعتقد أن الأمور جيدة وتسير كما يجب... لم يحدث شيء جديد... لا توقيع ولا رفض بعد ويجب أن ننتظر أكثر وأرى أن الأمور جيدة"، حب قوله.

وبعد تصريحات كلوب، نشر وكيل أعمال اللاعب المصري تغريدة تتضمن وجوها ضاحكة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، دون أن يعلق بأي كلمة.

وأثارت تغريدة رامي عباس، تكهنات حول ما إذا كانت تعليقا على تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي.

ويطلب صلاح 400 ألف جنيه إسترليني (524 ألف دولار) أسبوعيا وفقا لتقارير صحفية، لكن النادي لديه هيكلية بما يخص موضوع الرواتب ولا يمكنه تجاوزها، لذكل على الطرفين إيجاد حل وسط لتجديد العقد.

وسيدخل اللاعب المصري السنة الأخيرة في عقده مع ليفربول في الأشهر القادمة، إذ ينتهي عقده في صيف عام 2023.