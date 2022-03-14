دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تغريدة للاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الإثنين، تكهنات حول المغزى منها في ظل أزمة تجديد عقده مع فريقه.

ونشر صلاح بعد مباراة "الريدز" أمام برايتون، تغريدة قال فيها: "لا يزال الأمر بين أيدينا"، حسب قوله.

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وبينما يظهر أن اللاعب المصري يقصد سباق الدوري الإنجليزي، رأى مغرودن أن الدوري ليس بيد ليفربول بل بيد مانشستر سيتي، الذي يتصدر بفارق 3 نقاط قبل مباراته أمام كريستال بالاس الإثنين والتي قد توسع الفارق إلى 6.

ورأى بعض المغردين أن صلاح يتحدث بشكل غير مباشر عن تجديد العقد، وذلك ردا على تصريحات مدربه الألماني يورغن كلوب الذي قال في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة عن تجديد العقد: "النادي فعل كل شيء... الآن الأمر بين يدي محمد صلاح"، حسب قوله.

وشهدت المباراة صرخة من كلوب على صلاح يطالبه فيها بتمرير الكرة ليرد عليه الثاني قائلا: "إلى من؟"، حسبما أظهر مقطع فيديو متداول.

يذكر أن تجديد عقد صلاح يواجه عددا من العقبات، إذ يطلب الالعب المصري راتبا أسبوعيا يفوق الـ400 ألف جنيه إسترليني وهو ما ترفضه إدارة ليفربول حتى هذه المرحلة.