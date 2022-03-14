مرتضى منصور: تم ضبط أحد اللاعبين مع "ساقطة" في معسكر للزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أحد اللاعبين بأنه ضُبط مع من وصفها بـ"الساقطة" داخل معسكر الفريق، قبل عودته لرئاسة النادي.

وقال منصور في مؤتمر صحفي: "لاعب صغير صنع الزمالك اسمه ضُبط في الفندق مع إحدى الساقطات"، حسب قوله.

وتابع رئيس نادي الزمالك قائلا: "صمم أسامة نبيه على طرده من المعسكر فقال اللاعب: سأعود إلى هذا المعسكر لأنني ضبطت كارتيرون مع ساقطة أخرى"، حسب تعبيره.

وكان قد أُقيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد عودة منصور إلى رئاسة الزمالك، في فبراير/شباط الماضي بعد أن أعلن النادي فسخ التعاقد معه بالتراضي.

وعاد منصور رئيسا للزمالك في نوفمبر:تشرين ثاني الماضي بعد أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها تطبيق قرار محكمة القضاء الإداري بعد عام على تجميد مجلس إدارته بسبب "مخالفات إدارية ومالية" مزعومة.