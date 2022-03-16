جمهور سعودي يغني لسوريا ويثير تفاعلا واسعا على تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع غناء جماهير التعاون السعودي لسوريا في مباراة فريقهم أمام نادي الجيش السوري في ملحق دوري أبطال آسيا تفاعلا واسعا على موقع تويتر.

وأطلق جمهور التعاون أهازيج قبل المباراة حملت عباراة: "سوريا ربي يحميها"، حسب تعبيرهم.

🎥 || جماهير #التعاون تُرحب بلاعبيّ نادي الجيش السوري لحظة نزولهم ملعب المُباراة .. — لفتة رائعة 👏🏻😍 https://t.co/puKzG4QQOD

وتفاعل لاعبو الجيش السوري مع الهتاف إذ ذهبوا لتحية الجمهور في المباراة التي خسروها بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ووصل التعاون إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وجاء في المجموعة الرابعة إلى جانب الدحيل القطري وسيباهان أصفهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

جمهور التعاون ولاعبين الجيش السوري ، مقطع يفتح النفس للامانه 💛💛 https://t.co/DV4yRECbwX

وأثارت لفتة الفريق السعودي ردود فعل واسعة على تويتر بين المغردين السعوديين والسوريين على حد سواء، إذ لقي جمهور التعاون إطراء كبيرا من الجانبين.

يذكر أن العلاقات الدبلواسية مقطوعة بين البلدين منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 ولم تشهد تطورا بارزا منذ ذلك الحين.