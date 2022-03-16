بسبب قصف إربيل.. نقل مباراة الإمارات والعراق إلى الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نُقلت مباراة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم الآسيوية، التي كان من المقرر أن تلعب على الأراضي العراقية إلى الأردن، الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة تصريحات لعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، قال فيها: "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن"، حسب قوله.

من جانبه، قال أمين سر الاتحاد العراقي، محمد فرحان، إن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل"، وفقا للوكالة الرسمية.

من جانبه، كان قد أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في وقت سابق نقل المباراة إلى أرض محايدة بعد أن كان مقررا أن تكون أول مباراة رسمية على الأراضي العراقية بعد رفع الحظر.

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ويتنافس المنتخبان على البطاقة المؤهلة إلى الملحق الآسيوي، إذ تحتل الإمارات الحركز الثالث المؤهل للملحق برصيد 9 نقاط مقابل 5 نقاط للمنتخب العراقي الذي يأتي رابعا خلف لبنان صاحب النقاط الست.

يذكر أن المبارات ستُلعب في 24 مارس/أذار الجاري وستكون قبل الأخيرة للمنتخبين في المجموعة.