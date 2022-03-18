قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية في الدور ربع النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية التي تأهلت إلى هذه المرحلة إذ منحت ريال مدريد فرصة للانتقام كرويا من تشيلسي.

وجاء الريال في مواجهة تشيلسي في المباراة الأولى في هذا الدور، وستعتبر هذه المباراة فرصة للريال للانتقام من هزيمة العام الماضي في نصف النهائي.

وسيواجه الفائز من هذه المواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، ما سيعطي فرصة كبيرة لمشاهدة "ديربي مدريد" أو مباراة كبيرة بين قطبين رئيسين في إنجلترا.

أمام المباراة الثالثة فستجمع بين بايرن ميونخ وفياريال الإسباني وسيلتقي الفائز منهما بالفائز من ليفربول وبنفيكا البرتغالي.