دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه المهاجم الغابوني لنادي برشلونة الإسباني، بيير إيمركي أوباميانغ، رسالة قوية بعد اكتساح فريقه للفريق الملكي برباعية في "سانتياغو برنابيو"، سخر فيها من وصفه بـ"اللاعب المنتهي".

وكتب "أوبا" عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مرحبا من اللاعب المنتهي" ناشرا صورة احتفاله بأحد هدفيه أمام الريال.

Hello from the finished player 🔵🔴 💪🏽 https://t.co/MUPmsznoup

وكان قد سجل المهاجم العابوني هدفين من أصل 4 أمطر فيها الفريق الكتالوني شباك مضيفه ليلة الأحد.

وعانى أوباميانغ مع أرسنال الإنجليزي في آخر موسمين، حتى تم استبعداه من القوائم التي كان يستدعيها المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حتى تم وصفه بـ"المنتهي"، قبل أن يفسخ عقده مع النادي وينتقل مجانا إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ومنذ قدومه إلى برشلونة، سجل المهاجم الغابوني 7 أهداف في 7 مباريات في الدوري الإسباني وهدفين في الدوري الأوروبي.