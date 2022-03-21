(CNN)-- سلّم ديفيد بيكهام، الأحد، إدارة حسابه على إنستغرام إلى طبيب في أوكرانيا في محاولة لتسليط الضوء على "العمل الرائع" للمهنيين الطبيين الذين يعتنون بالمرضى وسط الغزو الروسي للبلاد.

طوال يوم الأحد، قام كابتن إنجلترا السابق لكرة القدم، الذي كان سفير اليونيسف للنوايا الحسنة منذ 2005، بتمكين الدكتورة إيرينا - رئيسة مركز ما قبل الولادة في خاركيف - لإطلاع 71.6 مليون متابعي الحساب الظروف التي تعمل في ظلها هي وزملاؤها.

وخلال عملية الاستحواذ، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، قامت إيرينا، التي تم تحديدها بالاسم الأول فقط، بنشر مقاطع وصور من المنشأة في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا على موقع قصص بيكهام على الإنستغرام، وكشفت كيف أثرت الحرب على دورها وعمل فريقها.

قالت إيرينا إنها تعمل الآن لمدة 24 ساعة يوميًا، مضيفة أنه بينما كان فريقها "يخاطر بحياتهم على الأرجح" بالعمل أثناء النزاع، فـ"نحن نحب عملنا".