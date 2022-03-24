دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار سكوت المعلق التونسي عصام الشوالي للاستماع لصوت قارئ في مسجد قريب من ملعب الشارقة في مباراة السعودية والصين بتصفيات كأس العالم تفاعلا على تويتر.

والتزم الشوالي الصمت أثناء المباراة بعد أن ظهر صوت القارئ الذي كان يقرأ آيات من القرآن أثناء تأدية صلاة العشاء في إمارة الشارقة الإماراتية.

📸 لحظة صمت المعلق عصام الشوالي في المباراة بعد سماع صوت القارئ الجميل اثناء الصلاة قرب استاد نادي الشارقة 😍👏🏻https://t.co/EBi7HsGATO

وبقي المعلق التونسي صامتا لأكثر من دقيقة و40 ثانية في حين ظهر صوت القارئ في مسجد مجاور لملعب اللقاء.

وأثارت هذه اللقطة من الشوالي تعليقات وتفاعلا على موقع تويتر، إذ التقط عدد من المغردين هذه اللقطة وأعربوا عن إعجابهم بصوت القارئ.

عصام الشوالي يتوقف عن التعليق في مباراة السعودية ضد الصين أثناء صلاة العشاء ❤️ https://t.co/pUBGrHlpkS

وكانت قد انتهت مباراة السعودية والصين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن النتيجة لن تؤثر على التأهل المضمون للأخضر السعودي إلى كاس العالم للمرة السادسة في تاريخه.