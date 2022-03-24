بلقاء السعودية والصين.. سكوت عصام الشوالي لحظة سماعه صوت قارئ يثير تفاعلا

رياضة
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بلقاء السعودية والصين.. سكوت عصام الشوالي لحظة سماعه صوت قارئ يثير تفاعلا
Credit: KARIM SAHIB / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار سكوت المعلق التونسي عصام الشوالي للاستماع لصوت قارئ في مسجد قريب من ملعب الشارقة في مباراة السعودية والصين بتصفيات كأس العالم تفاعلا على تويتر.

والتزم الشوالي الصمت أثناء المباراة بعد أن ظهر صوت القارئ الذي كان يقرأ آيات من القرآن أثناء تأدية صلاة العشاء في إمارة الشارقة الإماراتية.

وبقي المعلق التونسي صامتا لأكثر من دقيقة و40 ثانية في حين ظهر صوت القارئ في مسجد مجاور لملعب اللقاء.

وأثارت هذه اللقطة من الشوالي تعليقات وتفاعلا على موقع تويتر، إذ التقط عدد من المغردين هذه اللقطة وأعربوا عن إعجابهم بصوت القارئ.

وكانت قد انتهت مباراة السعودية والصين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن النتيجة لن تؤثر على التأهل المضمون للأخضر السعودي إلى كاس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

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