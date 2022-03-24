دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد آل ثاني، الخميس، التهاني للمنتخب السعودي بالوصول إلى كأس العالم 2022 في الدوحة، وكذلك بالنسبة للإعلاميين والمسؤولين الرياضيين في قطر.

وكتب جوعان بن حمد عبر تويتر: " بارك للأشقاء في السعودية إحراز المنتخب بطاقة التأهل رسمياً إلى كأس العالم FIFA قطر2022 للمرة السادسة في تاريخه"، حسب قوله.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية القطرية قائلا: "كما نبارك للمنتخب الياباني التأهل من نفس المجموعة، ونتطلع إلى رؤية الجميع في عاصمة الرياضة العالمية"، حسب تعبيره.

وضمت تغريدة جوعان بن حمد صورة للاعبي المنتخب السعودي كُتب عليها: "حياكم في قطر"، حسب قوله.

نبارك للأشقاء في السعودية إحراز المنتخب بطاقة التأهل رسمياً إلى كأس العالم FIFA قطر2022 للمرة السادسة في تاريخه .. كما نبارك للمنتخب الياباني التأهل من نفس المجموعة، ونتطلع إلى رؤية الجميع في عاصمة الرياضة العالمية .. @AbdulazizTF https://t.co/vNqMC2NRQg

من جانبه، كتب الإعلامي القطري خالد جاسم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "للمرة السادسة في التاريخ السعودية في المونديال الف الف الف مبرووووووووك التأهل .،، حياكم الله في مونديال قطر بين أهلكم وربعكم"، حسب قوله.

للمرة السادسة في التاريخ #السعودية_في_المونديال ، الف الف الف مبرووووووووك التأهل .،، حياكم الله في #مونديال_قطر بين اهلكم وربعكم 🇸🇦 https://t.co/t7nn1u6gRR

ونشر الإعلامي القطري عبدالعزيز النصر، تغريدة تضمنت مقطع فيديو يحمل رسالة للشعب السعودي قال فيها: "أمر غير مستقغرب من المنتخب السعودي الكبير الشقيق وأكبر منتخبات آسيا سيكون حاضرا في هذا المونديال العربي الأول في منطقة الشرق الأوسط في بلد عربي في دولة قطر تحديدا"، وبارك للجماهير والمنتخب السعودي.