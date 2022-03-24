دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب السعودي كأس العالم 2022 في قطر، ليكون أول منتخب عربي يصل إلى المونديال.

واستفاد الأخضر من هزيمة المنتخب الأسترالي أمام اليابان بهدفين نظيفين، الخميس، ليتجمد رصيد منتخب أستراليا عند النقطة 15 مقابل 19 للسعودية مع تلقي مباراة واحدة لأستراليا.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الصيني في وقت لاحق الخميس، في مباراة ستكون تحصيل حاصل بعد أن كان من المتوقع أن تكون مباراة التأهل.

ووصلت السعودية إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخها والثانية على التوالي بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2022 في روسيا.

وأثار تأهل السعودية ردود فعل واسعة، إذ كتب وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تويتر: "نحمد الله على تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم 2022.. وبهذه المناسبة أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الكبير، الذي يأتي تتويجاً لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام"، حسب قوله.

نحمد الله على تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم 2022.. وبهذه المناسبة أرفع خالص التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الكبير، الذي يأتي تتويجاً لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام 🇸🇦🙏🏼 #صقورنا_إلى_كأس_العالم🦅

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "منتخبنا حقق المطلوب وتأهل لكأس العالم بفضل الله .. شكرًا للاعبينا الأبطال وللأجهزة الفنية وللمدرب رينارد وللأجهزة الطبية والإدارية ولاتحاد القدم ولوزير الرياضة نطمح ومنتخبنا قادر بإذن الله للفوز على الصين وعلى استراليا في المباراتين المتبقية لنتأهل متصدرين وفارضين هيبتنا مجددًا"، حسب قوله.

منتخبنا حقق المطلوب وتأهل لكأس العالم بفضل الله .. شكرًا للاعبينا الأبطال وللأجهزة الفنية وللمدرب رينارد وللأجهزة الطبية والإدارية ولاتحاد القدم ولوزير الرياضة نطمح ومنتخبنا قادر بإذن الله للفوز على الصين وعلى استراليا في المباراتين المتبقية لنتأهل متصدرين وفارضين هيبتنا مجددًا

وتصدر وسم "المنتخب السعودي" الأوسمة الأكثر تداولا على موقع تويتر الخميس.