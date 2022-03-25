مدرب المنتخب السعودي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان.. فماذا قال؟

رياضة
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مدرب المنتخب السعودي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان.. فماذا قال؟
Credit: AMER HILABI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه المدرب الفرنسي، إيرفي رينارد، رسالة شكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد التأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ "الأخضر".

وكتب رينارد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "فخور بتحقيق التأهل برفقة منتخبنا السعودي العظيم"، حسب قوله.

وتابع المدرب الفرنسي قائلا: "شكر خاص لصاحب السمو الملكي ولي العهد على دعمه الكبير لكرة القدم في السعودية".

وأردف رينارد قائلا: "أنا ممتن جدا لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه الثمين وتشجيعه خلال هذه التصفيات"، حسب قوله.

وكان قد ضمن المنتخب السعودي تأهله إلى مونديال قطر 2022 بعد أن خدمته نتيجة مباراة اليابان وأستراليا الخميس، وتعادله مع الصين، إذ وثل للنقطة الـ20 في المركز الثاني في المجموعة.

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