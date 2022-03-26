مصر تقترب من التأهل لكأس العالم بفوزها على السنغال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتربت مصر من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على مضيفتها السنغال بطلة إفريقيا 1 / صفر في المباراة التي أقيمت، الجمعة، بإستاد القاهرة، في ذهاب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، وستقام مباراة الإياب، الثلاثاء، في دكار.

وتقدم المنتخب المصري بهدف سجله اللاعب السنغالي ساليو سيس بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 4، بعدما ارتدت الكرة من عارضة المرمى إثر تسدية من قائد المنتخب المصري محمد صلاح.

ويحتاج منتخب الفراعنة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التى تقام في دكار، الثلاثاء، ليضمن مشاركته الرابعة في كأس العالم بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

كان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن مباراة الجمعة لن تحسم المتأهل للمونديال، مؤكدا أن هناك شوطا آخر في داكار.

وكانت لمصر الغلبة في 14 مواجهة سابقة، حيث فازت في 7 مباريات، لكنها لم تفز في آخر 3 مواجهات، بينما فازت السنغال في 4 مواجهات، مقابل التعادل في 3 مباريات.