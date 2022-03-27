آخر تطورات حالة ميك شوماخر بعد تصادم مروع في حلبة السعودية للفورمولا 1

(CNN)-- نُقل سائق فورمولا وان، ميك شوماخر، جواً إلى المستشفى؛ في "حالة جيدة"، بعد حادث مروع أثناء التصفيات المؤهلة لسباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية.

وقال فريق هاس، في بيان "ميك في حالة جيدة بدنيًا ولكن سيتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الاحترازية".

شوماخر، نجل مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات، فقد السيطرة على سيارته هاس واصطدم وجها لوجه عند الخروج من المنعطف 12 خلال الربع الثاني من التصفيات على حلبة كورنيش جدة. بعد لحظات من الحادث، تم رفع العلم الأحمر للسماح للفريق الطبي برعاية السائق الألماني.

وقال رئيس فريق هاس، غونتر شتاينر، إن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تحدث مع والدته، مضيفًا: "ليس لديه إصابات يمكنك رؤيتها، لكنهم يريدون إجراء بعض الفحوصات للتأكد من عدم وجود تأثير من الاصطدام. أدى الاصطدام إلى كسر (التكنولوجيا) الرقمية لذلك لم نسمع شيئًا (في الراديو) ولكن تلقينا كلمة بأنه كان واعًيا".

تم تأجيل جلسة التأهيل لما يقرب من ساعة حيث قام الحراس بإزالة الحطام. ظهر شوماخر في لقطات مصورة جالسًا على نقالة ويتحدث بينما كان ينتظر نقله في الإسعاف الجوي.

يقام سباق الجائزة الكبرى للسعودية وسط جدل حول سجل حقوق الإنسان في البلاد ومخاوف تتعلق بالسلامة بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون في اليمن منشأة لتخزين النفط بالقرب من المسار، الجمعة.

"في أعقاب الحادث الذي تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع والذي وقع في جدة يوم الجمعة، كان هناك نقاش مكثف بين جميع أصحاب المصلحة والسلطات الحكومية السعودية والوكالات الأمنية الذين قدموا تأكيدات كاملة ومفصلة بأن الحدث آمن"، حسب بيان للفورمولا وان والاتحاد الدولي للسيارات.

من المقرر انطلاق سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى الأحد، 27 مارس/ أذار.