مفاجأة كبرى.. كندا لأول مرة في كأس العالم منذ 36 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغت كندا كأس العالم 2022 في قطر لأول مرة منذ 36 عاما، لتحجز أول مقاعد أمريكا الشمالية في واحدة من أكبر مفاجآت التصفيات.

وتصدرت كندا تصفيات "كونكاكاف" بعد فوزها على جامايكا برباعية نظيفة فجر الإثنين، لتمضن التأهل إلى مونديال قطر لأول مرة منذ عام 1986.

ووصل المنتخب الكندي إلى نقطته رقم 28 مبتعدا بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع، المؤهل للملحق، مع تبقي مباراة واحدة في التصفيات المونديالية.

وتفوقت كندا في هذه التصفيات على منتخبات كانت تضمن الصدارة دائما مثل أمريكا والمكسيك وكوستاريكا في واحدة من أكبر مفاجآت التصفيات.

وكان قد شارك المنتخب الكندي مرة واحدة في كأس العالم بنسخة عام 1986 لكنه ودع من الدور الأول، في حين أنه سيشارك في كأس العالم 2026 دون خوض تصفيات، نظرا لكونه منتخب البلد المضيف إلى جانب أمريكا والمكسيك.