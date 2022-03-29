دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تعاقد الفريق الكتالوني مع اللاعب المصري محمد صلاح والمهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التحدث عن المفاوضات في هذه المرحلة.

وقال لابورتا لإذاعة "RAC1" الإسبانية: "هما (صلاح وليفاندوفسكي) لاعبان كبيران، هذا أمر واضح"، حسب قوله.

وتابع رئيس برشلونة قائلا: "لا أستطيع التحدث عما إذا كانت هناك مفاوضات مع صلاح أو ليفاندوفسكي أو مع ناديهما، لأنهم سيتهموني حينها باختلاق مشاكل في عملية التفاوض"، حسب قوله.

وحول التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي أو النرويجي إيرلينغ هالاند، قال لابورتا: "انتقال مبابي أو هالاند إلى برشلونة؟ لا يمكننا أن ندفع مثل هذه المبالغ، أراهما بعيدين جدا عن برشلونة"، حسب قوله.

وأكد رئيس النادي الكتالوني أن فريقه أكمل عملية التعاقد مع لاعب وسط ومدافع لكنه أكد أنه لا يستطيع أن يكشف عن هويتيهما، وسط أنباء عن إتمام التعاقد مع العاجي فرانك كيسيي من ميلان والدنماركي أندرياس كريستنسن من تشيلسي.