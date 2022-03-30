الليزر يغطي نصف وجه محمد صلاح في مباراة السنغال وسط جدل حول تأثيره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت اللقطات التي أظهرت توجيه أشعة ليزر كثيفة على وجه المصري محمد صلاح قبل تسديد ركلة الجزاء أمام السنغال في تصفيات كأس العالم سخطا واسعا من جانب الجماهير المصرية.

ولجأ جمهور السنغال في المباراة التي تأهل منتخب بلاده من خلالها إلى كأس العالم، لتوجيه الكثير من أشعة الليزر على أعين لاعبي مصر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح وعلى وجه حارس مصر، محمد الشناوي، أثناء تصديه للركلات.

وعندما تقدم صلاح لتسديد ركلته، ظهرت أشعة ليزر كثيفة غطت نصف وجهه قبل أن يسدد الكرة بشكل غريب جدا فوق مرمى الحارس إدواردو ميندي.

@brfootball مقطع الليزر على عيون محمد صلاح لمن لا يري .. video shows LAZER on Mo Salah eyes https://t.co/c3RhV9mIkd

وتسببت هذه اللقطة بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر العديد من المغردين أن الليزر أثر على رؤية صلاح للمرمى ما دفعه لإهدار الركلة.

وكانت قد خسرت مصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 أمام السنغال بعد أن انتهى الشوطان الأصليان بنتيجة 1-0 للمنتخب السنغالي، بعد أن فازت مصر ذهابا بالنتيجة نفسها.

إضاءات الليزر على محمد صلاح قبل تسديد ركلة الترجيح التي اضاعها! https://t.co/JDRLKbYhiz

وحرمت ركلات الترجيح مصر من الوصول إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي، وسط حالة من الصدمة والحزن في الأوساط الكروية المصرية.