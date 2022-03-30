خروج محمد صلاح تحت الحراسة الأمنية يعرضه للانتقاد رغم اعتداء جماهير السنغال

رياضة
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خروج محمد صلاح تحت الحراسة الأمنية يعرضه للانتقاد رغم اعتداء جماهير السنغال
Credit: KHALED DESOUKI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خروج المصري محمد صلاح من مباراة السنغال تحت حراسة أمنية، جدلا واسعا بعد هزيمة منتخب بلاده في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 الثلاثاء.

وبعد نهاية المباراة وخسارة مصر، خرج صلاح من الملعب تحت حراسة أمنية بسبب نزول جماهير السنغال إلى أرضية الملعب ومحاولتها الاعتداء عليه.

ورغم الحراسة الأمنية الشديدة إلا أن النجم المصري غادر أرضية الملعب وسط قذفه من جانب الجماهير السنغالية بقوارير المياه على رأسه.

خروج صلاح تحت الحراسة أثار بعض الانتقادات، إذ استاء البعض من عدم وجود حراسة أمنية لبقية لاعبي مصر في حين قارن آخرون بين صلاح وماني مشيرين إلى أن اللاعب السنغالي لم يخرج وسط حراسة أمنية في مصر.

وكان قد أثار موضوع الحراسة جدلا واسعا وانتقادات لصلاح سابقا بعد خروج حارسين مع لاعب ليفربول بعد مباراة الغابون في نوفمبر/تشرين ثاني، وقد أوضح الاتحاد المصري أن الأمر تم من جانبه دون طلب من صلاح.

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