دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خروج المصري محمد صلاح من مباراة السنغال تحت حراسة أمنية، جدلا واسعا بعد هزيمة منتخب بلاده في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 الثلاثاء.
وبعد نهاية المباراة وخسارة مصر، خرج صلاح من الملعب تحت حراسة أمنية بسبب نزول جماهير السنغال إلى أرضية الملعب ومحاولتها الاعتداء عليه.
ورغم الحراسة الأمنية الشديدة إلا أن النجم المصري غادر أرضية الملعب وسط قذفه من جانب الجماهير السنغالية بقوارير المياه على رأسه.
هو دا كابتن الفريق خارج لوحده مع حراسه وباقي اللاعبين في الملعب هو المنتخب محمد صلاح لوحده اقسم بالله بعثه عار ويمكن ربنا أراد اننا نخسر عشان واحد زي دا مايخدس المكسب لوحده وهو ما قدم شئ #منتخب_مصر https://t.co/5lMp2Xks8m
خروج صلاح تحت الحراسة أثار بعض الانتقادات، إذ استاء البعض من عدم وجود حراسة أمنية لبقية لاعبي مصر في حين قارن آخرون بين صلاح وماني مشيرين إلى أن اللاعب السنغالي لم يخرج وسط حراسة أمنية في مصر.
وكان قد أثار موضوع الحراسة جدلا واسعا وانتقادات لصلاح سابقا بعد خروج حارسين مع لاعب ليفربول بعد مباراة الغابون في نوفمبر/تشرين ثاني، وقد أوضح الاتحاد المصري أن الأمر تم من جانبه دون طلب من صلاح.