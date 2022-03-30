دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خروج المصري محمد صلاح من مباراة السنغال تحت حراسة أمنية، جدلا واسعا بعد هزيمة منتخب بلاده في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 الثلاثاء.

وبعد نهاية المباراة وخسارة مصر، خرج صلاح من الملعب تحت حراسة أمنية بسبب نزول جماهير السنغال إلى أرضية الملعب ومحاولتها الاعتداء عليه.

خروج محمد صلاح من الملعب في حراسه والجمهور بيحدف عليه زجاجات مايه https://t.co/LPzdsyViJv

ورغم الحراسة الأمنية الشديدة إلا أن النجم المصري غادر أرضية الملعب وسط قذفه من جانب الجماهير السنغالية بقوارير المياه على رأسه.

هو دا كابتن الفريق خارج لوحده مع حراسه وباقي اللاعبين في الملعب هو المنتخب محمد صلاح لوحده اقسم بالله بعثه عار ويمكن ربنا أراد اننا نخسر عشان واحد زي دا مايخدس المكسب لوحده وهو ما قدم شئ #منتخب_مصر https://t.co/5lMp2Xks8m

خروج صلاح تحت الحراسة أثار بعض الانتقادات، إذ استاء البعض من عدم وجود حراسة أمنية لبقية لاعبي مصر في حين قارن آخرون بين صلاح وماني مشيرين إلى أن اللاعب السنغالي لم يخرج وسط حراسة أمنية في مصر.

صلاح معاه حراسة خاصة في مصر والسنغال. مانيه معملش كدة لا في مصر ولا في بلده https://t.co/n6l07ZetXz

وكان قد أثار موضوع الحراسة جدلا واسعا وانتقادات لصلاح سابقا بعد خروج حارسين مع لاعب ليفربول بعد مباراة الغابون في نوفمبر/تشرين ثاني، وقد أوضح الاتحاد المصري أن الأمر تم من جانبه دون طلب من صلاح.