السنغال تتأهل لكأس العالم بعد الفوز على مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز منتخب السنغال بطل أفريقيا، الثلاثاء، على نظيره المصري بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على الملعب الجديد "عبدواللاي واد" في ديامنياديو على بعد 30 كيلومتر من العاصمة السنغالية دكار، ليتأهل منتخب "أسود التيرانغا" لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وافتتح منتخب السنغال التسجيل مبكرا في شباك المنتخب المصري، بعد مرور دقائق من بداية المباراة، عن طريق اللاعب بولاي ديا.

وكان منتخب الفراعنة فاز 1-صفر في الذهاب، الجمعة، بهدف اللاعب السنغالي ساليو سيس بالخطأ في مرماه.

وكانت مصر تحتاج إلى التعادل فقط للتأهل للنهائيات للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،قبل انطلاق المباراة.

وقال الاتحاد، في بيان، نشره عبر صفحته على فيسبوك: "تعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق ، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى".