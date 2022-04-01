قرعة كأس العالم 2022 في قطر.. كل ما قد لا تعرفه عن الحدث الكبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول نسخة تقام في الشرق الأوسط، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة قرعة كأس العالم 2022، الجمعة، التي ستحتضنها المنطقة للمرة الأولى عبر تاريخ البطولة الممتد لنحو 92 عاما.

أين ومتى

سيحتضن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعالية قرعة البطولة المرتقبة في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لقطر، بحضور ممثلين عن المنتخبات الـ29 التي حجزت مقاعدها وممثلي وسائل الإعلام.

ستمتد القرعة لمدة ساعة من الزمن قبل أن تتاح للصحفيين فرصة التحدث مع ممثلي المنتخبات ومدربيها في المنطقة المختلطة، وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

من تأهل ومن ينتظر؟

وصل 12 منتخبا أوروبيا إلى المونديال في حين تنتظر كل من ويلز وأوكرانيا وإسكتلندا مكانا عبر الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال.

وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تجرى فيها القرعة وهناك منتخبات لم تضمن التأهل.

وقد تأجلت مباراة أوكرانيا وإسكتلندا في نصف نهائي الملحق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين تنتظر ويلز الفائز منهما في المباراة النهائية المؤهلة لكأس العالم.

أما في القارات الأخرى، فستواجه الإمارات أستراليا في الملحق الآسيوي في 7 يونيو/حزيران المقبل،

قبل أن يلاقي الفائز منهما، خامس أمريكا الجنوبية، منتخب البيرو.

أما الملحق الثالث فسيتواجه فيه بطل أوقيانوسيا، نيوزيلندا، مع صاحب المركز الرابع من أمريكا الشمالية، كوستاريكا.

كيف ستوزع الفرق وما الشروط؟

ستقسم الفرق الـ32 على 8 مجموعات، حيث ستقسم إلى 4 تصنيفات (أول وثاني وثالث ورابع)، ستبدأ القرعة برؤوس المجموعات (7 منتخبات أصحاب التصنيف الأول في 31 مارس/أذار إلى جانب قطر) وستسحب أسماء بقية الفرق حسب تصنيفها تباعا.

لا يمكن أن يقع منتخبان من نفس التصنيف في المجموعة نفسها كما لا يمكن لمنتخين من نفس القارة أن يتواجها في هذا الدور باستثناء أوروبا.

أما المنتخبات التي ستلعب الملحق فستقع في التصنيف الرابع بصرف النظر عن ترتيبها في تصنيف 31 مارس/أذار الماضي.

المنتخبات العربية

سيخوض منتخبا تونس والمغرب القرعة في التصنيف الثالث إذ لا يمكن أن يتواجدا في مجموعة واحدة أولا لأنهما من القارة نفسها وثانيا لأنهما في التصنيف نفسه.

أما السعودية فستبدأ بالتصنيف الرابع ما يعني أنها قد تواجه تونس أو المغرب، في حين أنها لن تواجه قطر لأنها من نفس القارة، لكن من الممكن أن تقع قطر مع المغرب أو تونس في مجموعة واحدة.

الفرق والتصنيفات

التصنيف الأول: قطر- البرازيل- بلجيكا- فرنسا- الأرجنتين- إنجلترا- إسبانيا- البرتغال

التصنيف الثاني: المكسيك- هولندا- الدنمارك- ألمانيا- أوروغواي- سويسرا- أمريكا- كرواتيا

التصنيف الثالث: السنغال- إيران- اليابان- المغرب- صربيا- بولندا- كوريا الجنوبية- تونس

التصنيف الرابعة: الكاميرون- كندا- الإكوادور- السعودية- غانا- الملاحق الثلاثة.