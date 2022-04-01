رئيس فيفا لـCNN: رأيت "تطورًا كبيرًا" لحقوق الإنسان في قطر.. ماذا قال عن إقامة كأس العالم كل عامين؟

(CNN)-- أظهرت قرعة كأس العالم 2022، الجمعة، أن المباراة الافتتاحية للنسخة 22 من البطولة ستكون بين منتخب قطر المضيف والإكوادور، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كما تضم المجموعة القطرية منتخبي هولندا والسنغال الفائزة بكأس الأمم الأفريقية.

في مكان آخر، هناك احتمال أن يكون هناك ديربي بريطاني في المجموعة الثانية بعد أن تم سحب إنجلترا - التي تأهلت إلى نصف النهائي في 2018 - ضد الفائز في آخر مباراة فاصلة من أوروبا، والتي ستكون واحدة من ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا.

وتشكل الولايات المتحدة الفريق الأخير في المجموعة.

وأوقعت القرعة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي فى المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولندا، بينما أوقعت القرعة فرنسا حاملة اللقب في المجموعة الرابعة مع دولة الإمارات وأستراليا أو بيرو والدنمارك وتونس.

وفي المجموعة الخامسة، هناك إسبانيا وألمانيا واليابان والفائز من لقاء كوستاريكا ونيوزيلندا. أما المجموعة السادسة فتضم بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا.

في حين ستدور مواجهات بين البرازيل وسويسرا وصربيا والكاميرون في المجموعة السابعة، فيما تتألف المجموعة الثامنة من البرتغال وأورجواي وكوريا الجنوبية وغانا.