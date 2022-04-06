دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كما ورد في تقرير FIFA السنوي 2020، بلغت القيمة النقدية لجوائز كأس العالم FIFA قطر 2022 إجمالي 440 مليون دولار أمريكي.

وسيأتي التوزيع على النحو التالي (جميع الأرقام بالدولار الأمريكي):

- بطل كأس العالم: 42 مليون دولار

- المركز الثاني: 30 مليون دولار

- المركز الثالث: 27 مليون دولار أمريكي

- المركز الرابع: 25 مليون دولار

- من المركز الـ 5 إلى الـ 8: 68 مليون دولار أمريكي (17 مليون دولار أمريكي لكل فريق)

- من المركز الـ 9 إلى الـ 16: 104 مليون دولار أمريكي (13 مليون دولار أمريكي لكل فريق)

- من المركز الـ 17 إلى الـ 32: 144 مليون دولار أمريكي (9 ملايين دولار أمريكي لكل فريق)