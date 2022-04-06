مجموعات صعبة للعرب بعد قرعة كأس العالم.. كيف يمكن أن تتأهل السعودية وتونس والمغرب وقطر؟

من قلب حدث قرعة كأس العالم 2022… هل يمكن أن تلتقي المنتخبات العربية في الدور الأول؟

قرعة كأس العالم 2022 في قطر.. مراسلة CNN ترصد التفاصيل من الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بدء الحزمة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم 2022 في قطر، عبر موقعه الرسمي، وذلك بعد تحديد تذاكر المباريات وأسعارها إثر إجراء القرعة في الأول من إبريل/نيسان الجاري، نستعرض في هذا التقرير طريقة توزيع أسعار التذاكر حسب المباريات وأهميتها.

المباراة الافتتاحية ودور المجموعات

تتراوح أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب القطري بنظيره الإكوادوري بين 2250 ريالا قطريا (618 دولارا أمريكيا) و1100 ريال قطري (302 دولارا أمريكي) للفئة الثالثة في حين يبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية 1600 ريال قطري (439 دولارا أمريكيا).

أما تذاكر دور المجموعات فأسعارها أقل، إذ يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 800 ريال قطري (220 دولار أمريكي تقريبا) في حين جاء سعر الفئة الثانية 600 ريال قطري (165 دولار أمريكي) أما الفئة الثالثة فبلغ سعر تذكرتها 250 ريالا قطريا (69 دولارا أمريكيا تقريبا).

دور الـ16

ترتفع الأسعار في دور الـ16 إذ تبدأ بـ350 ريالا قطريا (96 دولارا أمريكيا) للفئة الثالثة و750 ريالا قطريا (206 دولار أمريكيا) للفئة الثانية و1000 ريال قطري (275 دولارا تقريبا) للفئة الأولى.

ربع النهائي

تبدأ أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 بـ750 ريالا قطريا (206 دولارا أمريكيا) للفئة الثالثة و1050 ريالا قطريا (288 دولارا أمريكيا) للفئة الثانية و1550 ريالا قطريا (426 دولارا أمريكيا) للفئة الأولى.

نصف النهائي

تقفز أسعار التذاكر في نصف النهائي لتبدأ بـ1300 ريال قطري (357 دولارا أمريكيا) للفئة الثالثة في حين تبلغ أسعار الفئة الثانية 2400 ريال قطري (659 دولار أمريكيا) و3480 ريال قطريا (956 دولارا أمريكيا) للفئة الأولى.

النهائي

يبلغ سعر تذكرة المباراة النهائية في ملعب لوسيل 1600 دولار أمريكي للفئة الأولى و933 دولار للفئة الثانية وحوالي 604 دولار للفئة الثالثة.