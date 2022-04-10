دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتذر نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تحطيمه بهاتف محمول لأحد المشجعين، عقب خسارة فريقه بهدف نظيف لصالح إيفرتون، في الدوري الإنجليزي.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة إطاحة رونالدو بهاتف مشجع صغير السن لدى خروجه من ملعب المباراة، مساء السبت. وهو ما أدى إلى تحطم الهاتف.

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وكتب رونالدو، في حسابه عبر إنستجرام: "ليس من السهل أبدًا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

واستدرك: "ومع ذلك، يتعين علينا دائمًا التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".

وقال: "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على اللعب النظيف والروح الرياضية".