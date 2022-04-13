أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وافق مدرب نادي أياكس الهولندي، إيريك تين هاغ، شفهيا على أن يصبح المدرب الجديد لمانشستر يونايتد ابتداء من الموسم المقبل، وفق ما نشرته وسائل الإعلام البريطانية الثلاثاء.

وقالت تقارير إعلامية إن المدرب البالغ من العمر 52 عاما سيوقع عقدا مدته 4 سنوات، لكن الإعلان الرسمي لن يتم قبل نهائي كأس هولندا الذي سيخوضه أياكس أمام غريمه التقليدي، بي إس في آيندهوفن، الأحد القادم.

ولم يُعلق مانشستر يونايتد أو أياكس أو ممثلي تين هاغ على هذه الأنباء رغم محاولة CNN التواصل معهم.

ويعتبر المدرب الهولندي أحد أكثر المدربين تقديما للكرة الهجومية الممتعة في أوروبا مؤخرا بعد أن صنع أمجادا مع أياكس بوصوله مع الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 خلال 5 سنوات قضاها مع الفريق.