دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورشة عمل تقنية لتطوير أداء المدربين في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة ممثلين عن الاتحادات القارية الستة.

وشارك في ورشة العمل عدد من اللاعبين السابقين والمدربين، من ضمنهم مدافع المنتخب المكسيكي السابق، إدواردو باتشيكو، الذي قال عن التجربة: "لقد تطرقنا إلى نقاط رئيسية، خصوصا، طريقة التأثير بشكل مباشر على المدربين سواء من الجانب المهني على صعيد رخص التدريب، وطريقة منح اللاعبين أفضل تدريب ممكن"، حسب قوله.

من جانبه، شارك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في هذه الورشة وأعطى تقديما حول استنتاجاته وآخر اكتشافاته في دبي.

وقد بدأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم برنامج التطوير التدريبي الخاص به في يناير/كانون ثاني الماضي وأصبح في طريقه لمنح مدرسي المدربين شهادات معترف بها من الفيفا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا البرنامج يهدف للارتقاء بمستوى تعليم التدريب حول العالم.