دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك في مباراة السبت، ليهدي الفوز لفريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنادي نوريتش سيتي في منافسات الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح رونالد التسجيل مبكرًا بهدف في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، ثم عاود التسجيل في الدقيقتين 32 و76. في حين أحرز كيران دويل وتيمو بوكي هدفي نوريتش (45+1، 52).

واحتفالا بالهاتريك رقم 60 في مسيرته الكروية، نشر رونالد صورًا من المباراة في حسابه عبر انستجرام.

وقال مُعلقا: "سعيد جدًا بهذا الفوز ولإعادتنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما قلت من قبل، فإن الإنجازات الفردية تستحق العناء فقط عندما تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا كفريق، والثالثة رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية لأنها جلبت لنا النقاط الثلاث. أحسنتم يا شباب، جهد هائل من الجميع. نحن لن نستسلم، نحن نقاتل حتى النهاية!"

ومع فوز الشياطين الحمر، انتقل النادي إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة متساويًا في النقاط مع أرسنال صاحب المركز الخامس.

وعزز رونالد موقعه بين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 15 هدفًا. ويتصدر القائمة المصري محمد صلاح نجم ليفربول (20 هدفًا)، يليه لاعب توتنهام هيونغ مين سون (17 هدفًا)، ثم لاعب ليفربول دييغو غوتا (15 هدفًا)، ومن ليفربول أيضًا نجمه ساديو ماني بـ13 هدفًا.