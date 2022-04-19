بيكيه يرد على تسريبات نقل السوبر الإسباني إلى السعودية: لست نادما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدافع نادي برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه، أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية ولم يتصرف بشكل غير أخلاقي في إطار رده على التسريبات الصوتية لحديثه مع رئيس الاتحاد الإسباني حول أموال نقل بطولة السوبر الإسباني إلى السعودية.

وقال بيكيه في حوار صحفي مصور أجراه ردا على التسريبات التي نشرتها صحيفة "El Confidential" إنه لم يتلق أي عمولة من الاتحاد الإسباني نتيجة إقامة البطولة في السعودية.

وأشار مدافع برشلونة إلى أن شركته "كوسموس" وهي الشركة التي تدور حولها هذه القضية تتعامل مع شركة "صلة" المسؤولة عن تنظيم فعاليات في السعودية، وقال: "كوسموس تساعد صلة، صلة هي التي تدفع لنا وليس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكنني لا أعلم كيف يجري الأمر بالنسبة للمحامين والعقود"، حسب قوله.

وأكد بيكيه أنه ليس نادما على إجراء مفاوضات مع لويس روبياليس، حول إقامة السوبر الإسباني في السعودية وأضاف قائلا: "لست نادما، لقد قمنا بعمل جيد جدا، لا أعتقد أننا ارتكبنا أي مخالفة قانونية أو أخلاقية"، حسب تعبيره.

ودافع بيكيه عن وجهة نظره برفع عدد المشاركين في البطولة إلى 4 فرق بدلا عن فريقين بنسختها القديمة، وإقامتها في السعودية ما يعني جني أموال أكبر، عبر الإشارة إلى أن بعض فرق الدوري الإسباني استفادت ماديا من هذه البطولة بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة.

وشدد مدافع برشلونة على أن مشاركته في هذه الاتفاقية لم تؤثر على قرارات الحكام تجاه فريقه في البطولة.

وقال بيكيه: "هل تعتقد أنه بسبب اتفاقية كهذه سيتحدث رئيس الاتحاد الإسباني إلى الحكم؟"، وأضاف: "على الرئيس أن يقاتل لجني أكبر قدر من الأموال، وعندما يفعل ذلك، سيستحق الأمر"، حسب قوله.

وأكد المدافع الإسباني أنه يعتزم اللجوء للقضاء ضد من كان يحوز على التسجيلات المسربة، لكنه قال إنه لا يعتقد أن الأمر نتيجة حملة ضده بل ضد روبياليس.

وكانت قد كشفت التسريبات التي تداولها الإعلام الإسباني عن مفاوضات بين بيكيه وروبياليس لإتمام صفقة تنظيم البطولة في السعودية، والاتفاق على إجمالي المبالع المدفوعة مقابل ذلك.