محمد صلاح يرد على موقع إنجليزي: لم أقصد لاعبي مانشستر يونايتد.. سهلوا مهمتنا

رياضة
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محمد صلاح يرد على موقع إنجليزي: لم أقصد لاعبي مانشستر يونايتد.. سهلوا مهمتنا
Credit: OLI SCARFF / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على موقع إنجليزي نقل تصريحاته عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الأربعاء.

وكان قد نشر موقع "Football Daily" تصريحات صلاح بعد المباراة التي قال فيها: "إنهم يجعلون حياتنا أسهل في وسط الملعب والدفاع".

وكان محمد صلاح قد قال حرفيا بعد المباراة: "أعقتد أنهم يجعلون حياتنا أسهل في منتصف الملعب والدفاع وهم يحاولون دائما منحنا الكرة في وضعية مثل هذه لذلك فهم يجعلون حياتنا أسهل".

وأضاف اللاعب المصري قائلا: "ندافع بشكل جيد، فقد خرجنا بشباك نظيفة هنا وهناك، لذلك فهم يجعلون جياتنا أسهل لتسجيل الأهداف نحن نذهب إلى اللقاء لتسجيل الهدف الأول ثم نطمح لتسجيل الثاني والثالث"، حسب قوله.

وعلق صلاح على تصريحاته بالقول: "لقد قصدت خط وسطنا وخط دفاعنا، اجعلوا الأمر سهلا بالنسبة لنا، لم أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم"، حسب قوله.

وكان قد سجل اللاعب المصري هدفين في مرمى اليوناتيد الثلاثاء في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة على أرضية ملعب "أنفيلد".

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