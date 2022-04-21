بعد طول انتظار.. مانشستر يونايتد يعلن تعيين إيريك تين هاغ مدربا له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع المدرب الهولندي لنادي أياكس، إيريك تين هاغ، الخميس، بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران من عام 2025.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه تعيين تين هاغ مدربا للفريق حتى يونيو/حزيران من عام 2025، مشيرا إلى أن التعاقد لا يزال يحتاج لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتأشيرة العمل في بريطانيا للمدرب.

وقال مدير الكرة في النادي، جون مورتو: "خلال السنوات الأربع الماضية مع أياكس، أثبت إيريك نفسه كأحد أفضل وأكثر مدربي أوروبا متعة وعرف فريقه بكرة القدم الجذابة والهجومية، إلى جانب التزامه بتطوير المواهب الشابة"، حسب قوله.

من جانبه، قال المدرب الهولندي: "إنه من دواعي فخري بأن أكون مدربا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس جدا لهذا التحدي، أعلم جيدا تاريخ هذا التادي العظيم وشغف جماهيره وأنا مصمم على تطوير فريق من شانه تحقيق النجاح الذي يستحقه"، حسب قوله.

🇳🇱👔 The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag. #MUFC || #WelcomeErik

بالمقابل، نشر أياكس تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، موجها رسالته لمانشستر يونايتد مع خبر تعيين تن هاغ مدربا للشياطين الحمر، وقال: "لم ننته بعد"، وأضاف: "لنلعب أجمل كرة قدم في مبارياتنا الأخيرة".