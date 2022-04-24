(CNN)-- حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي بعد فوزه على غريمه الشرس بروسيا دورتموند 3-1 يوم السبت.

إنه أول فريق في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يفوز بعشرة ألقاب متتالية.

كانت الجعة تتدفق مع احتفال لاعبي بايرن على أرض الملعب، حيث كان زملاؤهم يرمون الأيقونات فوق بعضهم البعض بدوام كامل.

وضمن الفريق الألماني لقب الدوري بعد أن فتح فجوة من 12 نقطة مع بقاء ثلاث مباريات، مما يؤكد هيمنته على مدار العقد الماضي.

أدرك فريق جوليان ناغلسمان أن الفوز على دورتموند في دير كلاسيكر يوم السبت سيكون كافيًا، وتقدم 2-0 قبل نهاية الشوط الأول.

بدا أن هدفي سيرج غنابري وروبرت ليفاندوفسكي وضعوا البافاريين في السيطرة الكاملة، لكن إمري تشان قلص الفارق إلى النصف بعد الاستراحة بركلة جزاء.

ثم بدأ دورتموند في الضغط على أصحاب الأرض، لكن الشاب جمال موسيالا ضمن الفوز بهدف في الدقائق الأخيرة.

على الرغم من هيمنته المحلية، تلقى بايرن الكثير من الانتقادات بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وخسر أكثر من مباراتين أمام فياريال.

لكن الفريق والمدرب ناغلسمان قدموا الآن لقب الدوري الذي طال انتظاره ليحتفل به مشجعوهم.

وقال توماس مولر الذي فاز بلقبه الحادي عشر "فقط لهذه اللحظات.. هذا هو الأفضل. أردنا حقًا الفوز باللقب هنا. كان هناك الكثير من الإحباط في الأيام الماضية".

وتابع مولر: "هذا ليس مملًا. هذا رائع. كلما ربحت أصبحت أكثر جشعًا لتحصل عليه كل عام".