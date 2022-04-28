بعد الإنجازات التاريخية مع الفريق.. كلوب يجدد الولاء لليفربول حتى 2026

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جدد المدرب الألماني، يورغن كلوب، الوفاء لنادي ليفربول الإنجليزي بعد أن أعلن النادي عن تمديد عقده حتى عام 2026.

ونشر النادي الإنجليزي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نحن سعداء بالإعلان أن يورغن كلوب وقع عقدا جديدا لتمديد التزامه مع النادي"، حسب قوله.

وأكد ليفربول في بيانه أن المدرب الألماني سيبقى مع الفريق لمدة عامين إضافيين عن مقارنة بعقده السابق الذي كان من المفترض أن يمتد حتى عام 2024.

وأعلن النادي أيضا تجديد عقد مساعدي كلوب، بيباين لايندرز وبيتر كرافياتز، اللذان أكدا التزامهما بالمشروع، حسبما جاء في بيان ليفربول.

وكان قد عُين كلوب مدربا لليفربول عام 2015 وحقق معه الفريق منذ ذلك الحين لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وغيرها من البطولات المهمة.