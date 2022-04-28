بعد انتشار أنباء حول وفاته.. مينو رايولا يُعلق: قتلوني مرتين في 4 أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد أحد أشهر وكلاء أعمال لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، الإيطالي مينو رايولا، على الأنباء التي تحدثت عن وفاته، الخميس، وذلك بعد أن تداولت أبرز الصحف حول العالم خبر الوفاة.

وكتب رايولا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الوضع الصحي الحالي لمن يسألون: منزعج لأنهم قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر. يبدو أنهم قادرون على إحيائي أيضا"، حسب قوله.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

وكان قد تداول صحفيون إيطاليون ووسائل إعلام أخرى خبر وفاة رايولا في المستشفى الذي يتلقى علاجا فيه منذ فترة.

ويُعتبر رايولا أحد أنجح وكلاء أعمال اللاعبين عبر تاريخ كرة القدم إذ يمثل عددا من أشهر النجوم منهم الفرنسي بول بوغبا والنرويجي إيرلينغ هالاند والنجم التشيكي المعتزل بافل نيدفيد.